- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
55 (96.49%)
亏损交易:
2 (3.51%)
最好交易:
200.50 USD
最差交易:
-2.08 USD
毛利:
3 591.33 USD (11 742 pips)
毛利亏损:
-3.41 USD (14 pips)
最大连续赢利:
23 (2 247.36 USD)
最大连续盈利:
2 247.36 USD (23)
夏普比率:
0.68
交易活动:
2.24%
最大入金加载:
5.94%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1724.96
长期交易:
33 (57.89%)
短期交易:
24 (42.11%)
利润因子:
1053.18
预期回报:
62.95 USD
平均利润:
65.30 USD
平均损失:
-1.71 USD
最大连续失误:
1 (-2.08 USD)
最大连续亏损:
-2.08 USD (1)
每月增长:
13.70%
年度预测:
166.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.08 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.04% (1.33 USD)
净值:
10.87% (481.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.50 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 247.36 USD
最大连续亏损: -2.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
