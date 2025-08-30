- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
56 (94.91%)
Verlusttrades:
3 (5.08%)
Bester Trade:
200.50 USD
Schlechtester Trade:
-840.00 USD
Bruttoprofit:
3 599.45 USD (11 770 pips)
Bruttoverlust:
-843.41 USD (3 014 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (2 247.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 247.36 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
2.24%
Max deposit load:
6.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.28
Long-Positionen:
35 (59.32%)
Short-Positionen:
24 (40.68%)
Profit-Faktor:
4.27
Mathematische Gewinnerwartung:
46.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
64.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-281.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-840.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-840.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-6.92%
Jahresprognose:
-83.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
840.00 USD (17.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.28% (840.00 USD)
Kapital:
10.87% (481.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +200.50 USD
Schlechtester Trade: -840 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 247.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -840.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
237%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
20
100%
59
94%
2%
4.26
46.71
USD
USD
18%
1:500