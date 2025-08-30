SignaleKategorien
Aung Kaung Htet

NemyX Core V2 EA

Aung Kaung Htet
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 237%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
56 (94.91%)
Verlusttrades:
3 (5.08%)
Bester Trade:
200.50 USD
Schlechtester Trade:
-840.00 USD
Bruttoprofit:
3 599.45 USD (11 770 pips)
Bruttoverlust:
-843.41 USD (3 014 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (2 247.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 247.36 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
2.24%
Max deposit load:
6.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
3.28
Long-Positionen:
35 (59.32%)
Short-Positionen:
24 (40.68%)
Profit-Faktor:
4.27
Mathematische Gewinnerwartung:
46.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
64.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-281.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-840.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-840.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-6.92%
Jahresprognose:
-83.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
840.00 USD (17.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.28% (840.00 USD)
Kapital:
10.87% (481.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +200.50 USD
Schlechtester Trade: -840 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 247.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -840.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
92.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.05 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.23 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 11:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 16:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 06:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 09:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
