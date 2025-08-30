SeñalesSecciones
Aung Kaung Htet

NemyX Core V2 EA

Aung Kaung Htet
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 312%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
55 (96.49%)
Transacciones Irrentables:
2 (3.51%)
Mejor transacción:
200.50 USD
Peor transacción:
-2.08 USD
Beneficio Bruto:
3 591.33 USD (11 742 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.41 USD (14 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (2 247.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 247.36 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
2.24%
Carga máxima del depósito:
5.94%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1724.96
Transacciones Largas:
33 (57.89%)
Transacciones Cortas:
24 (42.11%)
Factor de Beneficio:
1053.18
Beneficio Esperado:
62.95 USD
Beneficio medio:
65.30 USD
Pérdidas medias:
-1.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.08 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.70%
Pronóstico anual:
166.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.08 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.04% (1.33 USD)
De fondos:
10.87% (481.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 57
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +200.50 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 247.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
No hay comentarios
2025.12.05 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.23 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 11:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 16:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 06:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 09:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.