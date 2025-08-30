- Incremento
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
55 (96.49%)
Transacciones Irrentables:
2 (3.51%)
Mejor transacción:
200.50 USD
Peor transacción:
-2.08 USD
Beneficio Bruto:
3 591.33 USD (11 742 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.41 USD (14 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (2 247.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 247.36 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
2.24%
Carga máxima del depósito:
5.94%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1724.96
Transacciones Largas:
33 (57.89%)
Transacciones Cortas:
24 (42.11%)
Factor de Beneficio:
1053.18
Beneficio Esperado:
62.95 USD
Beneficio medio:
65.30 USD
Pérdidas medias:
-1.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.08 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.70%
Pronóstico anual:
166.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.08 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.04% (1.33 USD)
De fondos:
10.87% (481.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +200.50 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 247.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
