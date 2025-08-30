- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
61 (95.31%)
손실 거래:
3 (4.69%)
최고의 거래:
200.50 USD
최악의 거래:
-840.00 USD
총 수익:
3 787.45 USD (12 580 pips)
총 손실:
-843.41 USD (3 014 pips)
연속 최대 이익:
23 (2 247.36 USD)
연속 최대 이익:
2 247.36 USD (23)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
2.24%
최대 입금량:
6.08%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.50
롱(주식매수):
36 (56.25%)
숏(주식차입매도):
28 (43.75%)
수익 요인:
4.49
기대수익:
46.00 USD
평균 이익:
62.09 USD
평균 손실:
-281.14 USD
연속 최대 손실:
1 (-840.00 USD)
연속 최대 손실:
-840.00 USD (1)
월별 성장률:
-10.90%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
840.00 USD (17.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.28% (840.00 USD)
자본금별:
10.87% (481.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +200.50 USD
최악의 거래: -840 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 247.36 USD
연속 최대 손실: -840.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
254%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
22
100%
64
95%
2%
4.49
46.00
USD
USD
18%
1:500