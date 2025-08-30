СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NemyX Core V2 EA
Aung Kaung Htet

NemyX Core V2 EA

Aung Kaung Htet
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 303%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
54 (96.42%)
Убыточных трейдов:
2 (3.57%)
Лучший трейд:
200.50 USD
Худший трейд:
-2.08 USD
Общая прибыль:
3 487.11 USD (11 357 pips)
Общий убыток:
-3.41 USD (14 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 247.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 247.36 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
2.24%
Макс. загрузка депозита:
5.94%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1674.86
Длинных трейдов:
32 (57.14%)
Коротких трейдов:
24 (42.86%)
Профит фактор:
1022.61
Мат. ожидание:
62.21 USD
Средняя прибыль:
64.58 USD
Средний убыток:
-1.71 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.08 USD (1)
Прирост в месяц:
11.12%
Годовой прогноз:
134.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.08 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.04% (1.33 USD)
По эквити:
10.87% (481.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200.50 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 247.36 USD
Макс. убыток в серии: -2.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NemyX Core V2 EA
999 USD в месяц
303%
0
0
USD
4.5K
USD
20
100%
56
96%
2%
1022.61
62.21
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.