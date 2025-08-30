- Прирост
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
54 (96.42%)
Убыточных трейдов:
2 (3.57%)
Лучший трейд:
200.50 USD
Худший трейд:
-2.08 USD
Общая прибыль:
3 487.11 USD (11 357 pips)
Общий убыток:
-3.41 USD (14 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 247.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 247.36 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
2.24%
Макс. загрузка депозита:
5.94%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1674.86
Длинных трейдов:
32 (57.14%)
Коротких трейдов:
24 (42.86%)
Профит фактор:
1022.61
Мат. ожидание:
62.21 USD
Средняя прибыль:
64.58 USD
Средний убыток:
-1.71 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.08 USD (1)
Прирост в месяц:
11.12%
Годовой прогноз:
134.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.08 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.04% (1.33 USD)
По эквити:
10.87% (481.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +200.50 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 247.36 USD
Макс. убыток в серии: -2.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Нет отзывов
