- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
534
利益トレード:
384 (71.91%)
損失トレード:
150 (28.09%)
ベストトレード:
60.68 USD
最悪のトレード:
-28.23 USD
総利益:
534.18 USD (127 207 pips)
総損失:
-280.70 USD (144 595 pips)
最大連続の勝ち:
19 (37.18 USD)
最大連続利益:
94.84 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.80
長いトレード:
267 (50.00%)
短いトレード:
267 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-1.87 USD
最大連続の負け:
5 (-90.63 USD)
最大連続損失:
-90.63 USD (5)
月間成長:
3.89%
年間予想:
47.25%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
90.63 USD (5.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.46% (90.63 USD)
エクイティによる:
19.80% (347.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|351
|GBPUSD
|183
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|-3
|GBPUSD
|257
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|-32K
|GBPUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.68 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +37.18 USD
最大連続損失: -90.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
レビューなし
