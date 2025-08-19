- 자본
- 축소
트레이드:
537
이익 거래:
387 (72.06%)
손실 거래:
150 (27.93%)
최고의 거래:
60.68 USD
최악의 거래:
-28.23 USD
총 수익:
546.00 USD (128 426 pips)
총 손실:
-280.70 USD (144 595 pips)
연속 최대 이익:
19 (37.18 USD)
연속 최대 이익:
94.84 USD (4)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.86%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.93
롱(주식매수):
270 (50.28%)
숏(주식차입매도):
267 (49.72%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
1.41 USD
평균 손실:
-1.87 USD
연속 최대 손실:
5 (-90.63 USD)
연속 최대 손실:
-90.63 USD (5)
월별 성장률:
2.53%
연간 예측:
30.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
90.63 USD (5.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.46% (90.63 USD)
자본금별:
22.71% (400.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|351
|GBPUSD
|186
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|-3
|GBPUSD
|268
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|-32K
|GBPUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.68 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +37.18 USD
연속 최대 손실: -90.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
