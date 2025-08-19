СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TopForex
Danilo Franco De Arruda Neto

TopForex

Danilo Franco De Arruda Neto
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
534
Прибыльных трейдов:
384 (71.91%)
Убыточных трейдов:
150 (28.09%)
Лучший трейд:
60.68 USD
Худший трейд:
-28.23 USD
Общая прибыль:
534.18 USD (127 207 pips)
Общий убыток:
-280.70 USD (144 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (37.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
267 (50.00%)
Коротких трейдов:
267 (50.00%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-1.87 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-90.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.63 USD (5)
Прирост в месяц:
3.89%
Годовой прогноз:
47.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.63 USD (5.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (90.63 USD)
По эквити:
18.99% (332.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 351
GBPUSD 183
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 -3
GBPUSD 257
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 -32K
GBPUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.68 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +37.18 USD
Макс. убыток в серии: -90.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.43 × 159
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 36
Tickmill-Live02
0.92 × 675
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
Tickmill-Live
0.98 × 442
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 957
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live07
1.13 × 242
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 9
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
еще 52...
Нет отзывов
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TopForex
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.8K
USD
20
99%
534
71%
100%
1.90
0.47
USD
19%
1:500
Копировать

