- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
534
Прибыльных трейдов:
384 (71.91%)
Убыточных трейдов:
150 (28.09%)
Лучший трейд:
60.68 USD
Худший трейд:
-28.23 USD
Общая прибыль:
534.18 USD (127 207 pips)
Общий убыток:
-280.70 USD (144 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (37.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
267 (50.00%)
Коротких трейдов:
267 (50.00%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-1.87 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-90.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.63 USD (5)
Прирост в месяц:
3.89%
Годовой прогноз:
47.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
90.63 USD (5.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.46% (90.63 USD)
По эквити:
18.99% (332.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|351
|GBPUSD
|183
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|-3
|GBPUSD
|257
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|-32K
|GBPUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.68 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +37.18 USD
Макс. убыток в серии: -90.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
еще 52...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
20
99%
534
71%
100%
1.90
0.47
USD
USD
19%
1:500