- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
534
盈利交易:
384 (71.91%)
亏损交易:
150 (28.09%)
最好交易:
60.68 USD
最差交易:
-28.23 USD
毛利:
534.18 USD (127 207 pips)
毛利亏损:
-280.70 USD (144 595 pips)
最大连续赢利:
19 (37.18 USD)
最大连续盈利:
94.84 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.80
长期交易:
267 (50.00%)
短期交易:
267 (50.00%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-1.87 USD
最大连续失误:
5 (-90.63 USD)
最大连续亏损:
-90.63 USD (5)
每月增长:
3.89%
年度预测:
47.25%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
90.63 USD (5.46%)
相对跌幅:
结余:
5.46% (90.63 USD)
净值:
19.80% (347.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|351
|GBPUSD
|183
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|-3
|GBPUSD
|257
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|-32K
|GBPUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.68 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +37.18 USD
最大连续亏损: -90.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
20
99%
534
71%
100%
1.90
0.47
USD
USD
20%
1:500