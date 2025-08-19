SeñalesSecciones
Danilo Franco De Arruda Neto

TopForex

Danilo Franco De Arruda Neto
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
534
Transacciones Rentables:
384 (71.91%)
Transacciones Irrentables:
150 (28.09%)
Mejor transacción:
60.68 USD
Peor transacción:
-28.23 USD
Beneficio Bruto:
534.18 USD (127 207 pips)
Pérdidas Brutas:
-280.70 USD (144 595 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (37.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
94.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.80
Transacciones Largas:
267 (50.00%)
Transacciones Cortas:
267 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
1.39 USD
Pérdidas medias:
-1.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-90.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.63 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.89%
Pronóstico anual:
47.25%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
90.63 USD (5.46%)
Reducción relativa:
De balance:
5.46% (90.63 USD)
De fondos:
19.80% (347.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 351
GBPUSD 183
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 -3
GBPUSD 257
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 -32K
GBPUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.68 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +37.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.43 × 159
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 36
Tickmill-Live02
0.92 × 675
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
Tickmill-Live
0.98 × 442
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 957
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live07
1.13 × 242
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 9
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
otros 52...
No hay comentarios
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
