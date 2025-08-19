SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TopForex
Danilo Franco De Arruda Neto

TopForex

Danilo Franco De Arruda Neto
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
534
Negociações com lucro:
384 (71.91%)
Negociações com perda:
150 (28.09%)
Melhor negociação:
60.68 USD
Pior negociação:
-28.23 USD
Lucro bruto:
534.18 USD (127 207 pips)
Perda bruta:
-280.70 USD (144 595 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (37.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.84 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.97%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.80
Negociações longas:
267 (50.00%)
Negociações curtas:
267 (50.00%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-1.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-90.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.63 USD (5)
Crescimento mensal:
3.89%
Previsão anual:
47.25%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
90.63 USD (5.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.46% (90.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.80% (347.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 351
GBPUSD 183
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 -3
GBPUSD 257
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 -32K
GBPUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.68 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +37.18 USD
Máxima perda consecutiva: -90.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.43 × 159
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 36
Tickmill-Live02
0.92 × 675
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
Tickmill-Live
0.98 × 442
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 957
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live07
1.13 × 242
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 9
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
52 mais ...
Sem comentários
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
