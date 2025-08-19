- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
534
Negociações com lucro:
384 (71.91%)
Negociações com perda:
150 (28.09%)
Melhor negociação:
60.68 USD
Pior negociação:
-28.23 USD
Lucro bruto:
534.18 USD (127 207 pips)
Perda bruta:
-280.70 USD (144 595 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (37.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.84 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.97%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.80
Negociações longas:
267 (50.00%)
Negociações curtas:
267 (50.00%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-1.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-90.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.63 USD (5)
Crescimento mensal:
3.89%
Previsão anual:
47.25%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
90.63 USD (5.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.46% (90.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.80% (347.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|351
|GBPUSD
|183
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|-3
|GBPUSD
|257
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|-32K
|GBPUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.68 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +37.18 USD
Máxima perda consecutiva: -90.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
52 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
20
99%
534
71%
100%
1.90
0.47
USD
USD
20%
1:500