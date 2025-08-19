SignaleKategorien
Danilo Franco De Arruda Neto

TopForex

Danilo Franco De Arruda Neto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
534
Gewinntrades:
384 (71.91%)
Verlusttrades:
150 (28.09%)
Bester Trade:
60.68 USD
Schlechtester Trade:
-28.23 USD
Bruttoprofit:
534.18 USD (127 207 pips)
Bruttoverlust:
-280.70 USD (144 595 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (37.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
94.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.97%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.80
Long-Positionen:
267 (50.00%)
Short-Positionen:
267 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-90.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.63 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.89%
Jahresprognose:
47.25%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
90.63 USD (5.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.46% (90.63 USD)
Kapital:
19.80% (347.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 351
GBPUSD 183
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 -3
GBPUSD 257
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 -32K
GBPUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.68 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.43 × 159
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 36
Tickmill-Live02
0.92 × 675
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
Tickmill-Live
0.98 × 442
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 957
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live07
1.13 × 242
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 9
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
noch 52 ...
Keine Bewertungen
2025.11.25 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
