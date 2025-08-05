- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
478
利益トレード:
472 (98.74%)
損失トレード:
6 (1.26%)
ベストトレード:
184.32 USD
最悪のトレード:
-328.43 USD
総利益:
2 321.21 USD (108 281 pips)
総損失:
-634.11 USD (52 712 pips)
最大連続の勝ち:
198 (443.07 USD)
最大連続利益:
443.07 USD (198)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
47.86%
最大入金額:
7.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
5.14
長いトレード:
478 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.66
期待されたペイオフ:
3.53 USD
平均利益:
4.92 USD
平均損失:
-105.69 USD
最大連続の負け:
1 (-328.43 USD)
最大連続損失:
-328.43 USD (1)
月間成長:
16.94%
年間予想:
206.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
328.43 USD (10.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.46% (328.43 USD)
エクイティによる:
44.57% (1 252.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
74%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
21
100%
478
98%
48%
3.66
3.53
USD
USD
45%
1:500