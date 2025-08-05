- Crescimento
Negociações:
478
Negociações com lucro:
472 (98.74%)
Negociações com perda:
6 (1.26%)
Melhor negociação:
184.32 USD
Pior negociação:
-328.43 USD
Lucro bruto:
2 321.21 USD (108 281 pips)
Perda bruta:
-634.11 USD (52 712 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
198 (443.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.07 USD (198)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
47.86%
Depósito máximo carregado:
7.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
5.14
Negociações longas:
478 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.66
Valor esperado:
3.53 USD
Lucro médio:
4.92 USD
Perda média:
-105.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-328.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-328.43 USD (1)
Crescimento mensal:
16.94%
Previsão anual:
206.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
328.43 USD (10.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.46% (328.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.57% (1 252.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +184.32 USD
Pior negociação: -328 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 198
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +443.07 USD
Máxima perda consecutiva: -328.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
74%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
21
100%
478
98%
48%
3.66
3.53
USD
USD
45%
1:500