- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
470
盈利交易:
464 (98.72%)
亏损交易:
6 (1.28%)
最好交易:
184.32 USD
最差交易:
-328.43 USD
毛利:
2 279.01 USD (107 232 pips)
毛利亏损:
-634.11 USD (52 712 pips)
最大连续赢利:
198 (443.07 USD)
最大连续盈利:
443.07 USD (198)
夏普比率:
0.16
交易活动:
47.86%
最大入金加载:
7.09%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
25
平均持有时间:
7 小时
采收率:
5.01
长期交易:
470 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.59
预期回报:
3.50 USD
平均利润:
4.91 USD
平均损失:
-105.69 USD
最大连续失误:
1 (-328.43 USD)
最大连续亏损:
-328.43 USD (1)
每月增长:
16.78%
年度预测:
203.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
328.43 USD (10.46%)
相对跌幅:
结余:
10.46% (328.43 USD)
净值:
44.57% (1 252.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|470
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +184.32 USD
最差交易: -328 USD
最大连续赢利: 198
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +443.07 USD
最大连续亏损: -328.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
73%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
21
100%
470
98%
48%
3.59
3.50
USD
USD
45%
1:500