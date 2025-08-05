SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6 Titik 1
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 1

Lim Tonny
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 74%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
479
Gewinntrades:
473 (98.74%)
Verlusttrades:
6 (1.25%)
Bester Trade:
184.32 USD
Schlechtester Trade:
-328.43 USD
Bruttoprofit:
2 325.69 USD (108 392 pips)
Bruttoverlust:
-634.11 USD (52 712 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
198 (443.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.07 USD (198)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
47.86%
Max deposit load:
7.09%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
5.15
Long-Positionen:
479 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.67
Mathematische Gewinnerwartung:
3.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-105.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-328.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-328.43 USD (1)
Wachstum pro Monat :
14.94%
Jahresprognose:
181.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
328.43 USD (10.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.46% (328.43 USD)
Kapital:
44.57% (1 252.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 479
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +184.32 USD
Schlechtester Trade: -328 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 198
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +443.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -328.43 USD

2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.07 01:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
No swaps are charged
2025.10.30 20:17
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ATI Serok Gold 6 Titik 1
30 USD pro Monat
74%
0
0
USD
8K
USD
21
100%
479
98%
48%
3.66
3.53
USD
45%
1:500
Kopieren

