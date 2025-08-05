- 자본
- 축소
트레이드:
498
이익 거래:
492 (98.79%)
손실 거래:
6 (1.20%)
최고의 거래:
184.32 USD
최악의 거래:
-328.43 USD
총 수익:
2 414.17 USD (110 598 pips)
총 손실:
-634.11 USD (52 712 pips)
연속 최대 이익:
198 (443.07 USD)
연속 최대 이익:
445.24 USD (54)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
44.96%
최대 입금량:
7.09%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.42
롱(주식매수):
498 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.81
기대수익:
3.57 USD
평균 이익:
4.91 USD
평균 손실:
-105.69 USD
연속 최대 손실:
1 (-328.43 USD)
연속 최대 손실:
-328.43 USD (1)
월별 성장률:
15.47%
연간 예측:
187.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
328.43 USD (10.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.46% (328.43 USD)
자본금별:
44.57% (1 252.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|498
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +184.32 USD
최악의 거래: -328 USD
연속 최대 이익: 54
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +443.07 USD
연속 최대 손실: -328.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
