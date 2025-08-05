SeñalesSecciones
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 1

Lim Tonny
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 74%
XMGlobal-Real 8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
478
Transacciones Rentables:
472 (98.74%)
Transacciones Irrentables:
6 (1.26%)
Mejor transacción:
184.32 USD
Peor transacción:
-328.43 USD
Beneficio Bruto:
2 321.21 USD (108 281 pips)
Pérdidas Brutas:
-634.11 USD (52 712 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
198 (443.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.07 USD (198)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
47.86%
Carga máxima del depósito:
7.09%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
5.14
Transacciones Largas:
478 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
3.66
Beneficio Esperado:
3.53 USD
Beneficio medio:
4.92 USD
Pérdidas medias:
-105.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-328.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-328.43 USD (1)
Crecimiento al mes:
16.94%
Pronóstico anual:
206.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
328.43 USD (10.46%)
Reducción relativa:
De balance:
10.46% (328.43 USD)
De fondos:
44.57% (1 252.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 478
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +184.32 USD
Peor transacción: -328 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 198
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +443.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -328.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.07 01:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
No swaps are charged
2025.10.30 20:17
No swaps are charged
2025.10.30 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
