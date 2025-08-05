- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
467
Прибыльных трейдов:
461 (98.71%)
Убыточных трейдов:
6 (1.28%)
Лучший трейд:
184.32 USD
Худший трейд:
-328.43 USD
Общая прибыль:
2 148.84 USD (103 213 pips)
Общий убыток:
-634.11 USD (52 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
198 (443.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.07 USD (198)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
47.86%
Макс. загрузка депозита:
7.09%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.61
Длинных трейдов:
467 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
3.24 USD
Средняя прибыль:
4.66 USD
Средний убыток:
-105.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-328.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.43 USD (1)
Прирост в месяц:
16.02%
Годовой прогноз:
194.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
328.43 USD (10.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.46% (328.43 USD)
По эквити:
44.57% (1 252.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +184.32 USD
Худший трейд: -328 USD
Макс. серия выигрышей: 198
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +443.07 USD
Макс. убыток в серии: -328.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
71%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
21
100%
467
98%
48%
3.38
3.24
USD
USD
45%
1:500