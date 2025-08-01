- 成長
- ドローダウン
トレード:
256
利益トレード:
161 (62.89%)
損失トレード:
95 (37.11%)
ベストトレード:
16.72 USD
最悪のトレード:
-13.63 USD
総利益:
604.01 USD (50 968 pips)
総損失:
-254.04 USD (29 300 pips)
最大連続の勝ち:
7 (22.86 USD)
最大連続利益:
23.90 USD (4)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
92.03%
最大入金額:
60.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
19.77
長いトレード:
127 (49.61%)
短いトレード:
129 (50.39%)
プロフィットファクター:
2.38
期待されたペイオフ:
1.37 USD
平均利益:
3.75 USD
平均損失:
-2.67 USD
最大連続の負け:
3 (-7.16 USD)
最大連続損失:
-17.70 USD (2)
月間成長:
10.04%
年間予想:
121.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
17.70 USD (5.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.39% (17.70 USD)
エクイティによる:
66.59% (216.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|130
|NZDCAD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|186
|NZDCAD
|164
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
