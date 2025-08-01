СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG ACNC B
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC B

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 175%
ECMarkets-Live03
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
161 (62.89%)
Убыточных трейдов:
95 (37.11%)
Лучший трейд:
16.72 USD
Худший трейд:
-13.63 USD
Общая прибыль:
604.01 USD (50 968 pips)
Общий убыток:
-254.04 USD (29 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
92.03%
Макс. загрузка депозита:
60.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
19.77
Длинных трейдов:
127 (49.61%)
Коротких трейдов:
129 (50.39%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
3.75 USD
Средний убыток:
-2.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.70 USD (2)
Прирост в месяц:
10.04%
Годовой прогноз:
121.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.70 USD (5.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.39% (17.70 USD)
По эквити:
66.59% (216.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 130
NZDCAD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 186
NZDCAD 164
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.72 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.86 USD
Макс. убыток в серии: -7.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HedGinG ACNC B
30 USD в месяц
175%
0
0
USD
550
USD
25
100%
256
62%
92%
2.37
1.37
USD
67%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.