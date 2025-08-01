- Прирост
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
161 (62.89%)
Убыточных трейдов:
95 (37.11%)
Лучший трейд:
16.72 USD
Худший трейд:
-13.63 USD
Общая прибыль:
604.01 USD (50 968 pips)
Общий убыток:
-254.04 USD (29 300 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
92.03%
Макс. загрузка депозита:
60.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
19.77
Длинных трейдов:
127 (49.61%)
Коротких трейдов:
129 (50.39%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
3.75 USD
Средний убыток:
-2.67 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.70 USD (2)
Прирост в месяц:
10.04%
Годовой прогноз:
121.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.70 USD (5.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.39% (17.70 USD)
По эквити:
66.59% (216.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|130
|NZDCAD
|126
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|186
|NZDCAD
|164
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|9.5K
Лучший трейд: +16.72 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.86 USD
Макс. убыток в серии: -7.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
投资有风险，入市需谨慎！
