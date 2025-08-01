SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HedGinG ACNC B
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC B

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 175%
ECMarkets-Live03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
256
Gewinntrades:
161 (62.89%)
Verlusttrades:
95 (37.11%)
Bester Trade:
16.72 USD
Schlechtester Trade:
-13.63 USD
Bruttoprofit:
604.01 USD (50 968 pips)
Bruttoverlust:
-254.04 USD (29 300 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (22.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.90 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
92.03%
Max deposit load:
60.78%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
19.77
Long-Positionen:
127 (49.61%)
Short-Positionen:
129 (50.39%)
Profit-Faktor:
2.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.04%
Jahresprognose:
121.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
17.70 USD (5.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.39% (17.70 USD)
Kapital:
66.59% (216.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 130
NZDCAD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 186
NZDCAD 164
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.72 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

投资有风险，入市需谨慎！
Keine Bewertungen
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
