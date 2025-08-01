- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
256
盈利交易:
161 (62.89%)
亏损交易:
95 (37.11%)
最好交易:
16.72 USD
最差交易:
-13.63 USD
毛利:
604.01 USD (50 968 pips)
毛利亏损:
-254.04 USD (29 300 pips)
最大连续赢利:
7 (22.86 USD)
最大连续盈利:
23.90 USD (4)
夏普比率:
0.32
交易活动:
92.03%
最大入金加载:
60.78%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
5 天
采收率:
19.77
长期交易:
127 (49.61%)
短期交易:
129 (50.39%)
利润因子:
2.38
预期回报:
1.37 USD
平均利润:
3.75 USD
平均损失:
-2.67 USD
最大连续失误:
3 (-7.16 USD)
最大连续亏损:
-17.70 USD (2)
每月增长:
10.04%
年度预测:
121.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.70 USD (5.39%)
相对跌幅:
结余:
5.39% (17.70 USD)
净值:
66.59% (216.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|130
|NZDCAD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|186
|NZDCAD
|164
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.72 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.86 USD
最大连续亏损: -7.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
