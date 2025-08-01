- 자본
- 축소
트레이드:
262
이익 거래:
164 (62.59%)
손실 거래:
98 (37.40%)
최고의 거래:
16.72 USD
최악의 거래:
-13.63 USD
총 수익:
623.43 USD (51 871 pips)
총 손실:
-264.37 USD (30 503 pips)
연속 최대 이익:
7 (22.86 USD)
연속 최대 이익:
23.90 USD (4)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
92.03%
최대 입금량:
60.78%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
20.29
롱(주식매수):
133 (50.76%)
숏(주식차입매도):
129 (49.24%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
1.37 USD
평균 이익:
3.80 USD
평균 손실:
-2.70 USD
연속 최대 손실:
3 (-7.16 USD)
연속 최대 손실:
-17.70 USD (2)
월별 성장률:
7.55%
연간 예측:
91.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
17.70 USD (5.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.39% (17.70 USD)
자본금별:
66.59% (216.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|132
|AUDCAD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|173
|AUDCAD
|186
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|9.2K
|AUDCAD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.72 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +22.86 USD
연속 최대 손실: -7.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
投资有风险，入市需谨慎！
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
180%
0
0
USD
USD
559
USD
USD
27
100%
262
62%
92%
2.35
1.37
USD
USD
67%
1:500