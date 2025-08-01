SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HedGinG ACNC B
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC B

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 175%
ECMarkets-Live03
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
256
Transacciones Rentables:
161 (62.89%)
Transacciones Irrentables:
95 (37.11%)
Mejor transacción:
16.72 USD
Peor transacción:
-13.63 USD
Beneficio Bruto:
604.01 USD (50 968 pips)
Pérdidas Brutas:
-254.04 USD (29 300 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (22.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
92.03%
Carga máxima del depósito:
60.78%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
19.77
Transacciones Largas:
127 (49.61%)
Transacciones Cortas:
129 (50.39%)
Factor de Beneficio:
2.38
Beneficio Esperado:
1.37 USD
Beneficio medio:
3.75 USD
Pérdidas medias:
-2.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
10.04%
Pronóstico anual:
121.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
17.70 USD (5.39%)
Reducción relativa:
De balance:
5.39% (17.70 USD)
De fondos:
66.59% (216.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 130
NZDCAD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 186
NZDCAD 164
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.72 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +22.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

投资有风险，入市需谨慎！
No hay comentarios
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HedGinG ACNC B
30 USD al mes
175%
0
0
USD
550
USD
25
100%
256
62%
92%
2.37
1.37
USD
67%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.