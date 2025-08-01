- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
161 (62.89%)
Negociações com perda:
95 (37.11%)
Melhor negociação:
16.72 USD
Pior negociação:
-13.63 USD
Lucro bruto:
604.01 USD (50 968 pips)
Perda bruta:
-254.04 USD (29 300 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (22.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
92.03%
Depósito máximo carregado:
60.78%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
19.77
Negociações longas:
127 (49.61%)
Negociações curtas:
129 (50.39%)
Fator de lucro:
2.38
Valor esperado:
1.37 USD
Lucro médio:
3.75 USD
Perda média:
-2.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.70 USD (2)
Crescimento mensal:
10.04%
Previsão anual:
121.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
17.70 USD (5.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.39% (17.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.59% (216.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|130
|NZDCAD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|186
|NZDCAD
|164
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.72 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.86 USD
Máxima perda consecutiva: -7.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
投资有风险，入市需谨慎！
