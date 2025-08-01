SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HedGinG ACNC B
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC B

Quan Hui Guo
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 175%
ECMarkets-Live03
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
161 (62.89%)
Negociações com perda:
95 (37.11%)
Melhor negociação:
16.72 USD
Pior negociação:
-13.63 USD
Lucro bruto:
604.01 USD (50 968 pips)
Perda bruta:
-254.04 USD (29 300 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (22.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
92.03%
Depósito máximo carregado:
60.78%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
19.77
Negociações longas:
127 (49.61%)
Negociações curtas:
129 (50.39%)
Fator de lucro:
2.38
Valor esperado:
1.37 USD
Lucro médio:
3.75 USD
Perda média:
-2.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.70 USD (2)
Crescimento mensal:
10.04%
Previsão anual:
121.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
17.70 USD (5.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.39% (17.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.59% (216.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 130
NZDCAD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 186
NZDCAD 164
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.72 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.86 USD
Máxima perda consecutiva: -7.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

投资有风险，入市需谨慎！
Sem comentários
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HedGinG ACNC B
30 USD por mês
175%
0
0
USD
550
USD
25
100%
256
62%
92%
2.37
1.37
USD
67%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.