СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Creo Scalper EA
Aleh Rabtsau

Creo Scalper EA

Aleh Rabtsau
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 64%
Exispro-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
282
Прибыльных трейдов:
265 (93.97%)
Убыточных трейдов:
17 (6.03%)
Лучший трейд:
11.20 USD
Худший трейд:
-25.51 USD
Общая прибыль:
407.58 USD (364 651 pips)
Общий убыток:
-89.25 USD (82 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (50.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.30 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
5.96%
Макс. загрузка депозита:
34.11%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
12.48
Длинных трейдов:
282 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.57
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-5.25 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.51 USD (1)
Прирост в месяц:
11.14%
Годовой прогноз:
135.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.51 USD (3.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.73% (25.51 USD)
По эквити:
22.12% (112.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 282
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i 318
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i 282K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.20 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.89 USD
Макс. убыток в серии: -8.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля ведется советником Creo Scalper EA https://www.mql5.com/ru/market/product/146980
Нет отзывов
2025.12.23 13:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.10.07 15:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 18:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 17:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 16:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.29 13:13
Share of trading days is too low
2025.07.29 13:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 13:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 21:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 21:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 21:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 21:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 21:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Creo Scalper EA
30 USD в месяц
64%
0
0
USD
818
USD
24
100%
282
93%
6%
4.56
1.13
USD
22%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.