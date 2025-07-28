- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
282
Прибыльных трейдов:
265 (93.97%)
Убыточных трейдов:
17 (6.03%)
Лучший трейд:
11.20 USD
Худший трейд:
-25.51 USD
Общая прибыль:
407.58 USD (364 651 pips)
Общий убыток:
-89.25 USD (82 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (50.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.30 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
5.96%
Макс. загрузка депозита:
34.11%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
12.48
Длинных трейдов:
282 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.57
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-5.25 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.51 USD (1)
Прирост в месяц:
11.14%
Годовой прогноз:
135.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.51 USD (3.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.73% (25.51 USD)
По эквити:
22.12% (112.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|282
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|318
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.20 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.89 USD
Макс. убыток в серии: -8.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля ведется советником Creo Scalper EA https://www.mql5.com/ru/market/product/146980
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
64%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
24
100%
282
93%
6%
4.56
1.13
USD
USD
22%
1:100