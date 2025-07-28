- 成长
交易:
282
盈利交易:
265 (93.97%)
亏损交易:
17 (6.03%)
最好交易:
11.20 USD
最差交易:
-25.51 USD
毛利:
407.58 USD (364 651 pips)
毛利亏损:
-89.25 USD (82 645 pips)
最大连续赢利:
47 (50.89 USD)
最大连续盈利:
55.30 USD (30)
夏普比率:
0.44
交易活动:
5.96%
最大入金加载:
34.11%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
12.48
长期交易:
282 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.57
预期回报:
1.13 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-5.25 USD
最大连续失误:
2 (-8.07 USD)
最大连续亏损:
-25.51 USD (1)
每月增长:
11.14%
年度预测:
135.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.51 USD (3.73%)
相对跌幅:
结余:
3.73% (25.51 USD)
净值:
22.12% (112.36 USD)
最好交易: +11.20 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +50.89 USD
最大连续亏损: -8.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trading is conducted using the Creo Scalper EA advisor https://www.mql5.com/en/market/product/146980
