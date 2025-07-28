シグナルセクション
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid 28Pairs

Nuttapon Maneechote
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 015
利益トレード:
550 (54.18%)
損失トレード:
465 (45.81%)
ベストトレード:
100.98 USD
最悪のトレード:
-200.42 USD
総利益:
6 666.13 USD (475 591 pips)
総損失:
-6 307.12 USD (465 088 pips)
最大連続の勝ち:
22 (201.88 USD)
最大連続利益:
503.30 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.81%
最大入金額:
41.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
578 (56.95%)
短いトレード:
437 (43.05%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
12.12 USD
平均損失:
-13.56 USD
最大連続の負け:
17 (-297.04 USD)
最大連続損失:
-297.04 USD (17)
月間成長:
-11.25%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.95 USD
最大の:
796.10 USD (47.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.66% (785.63 USD)
エクイティによる:
38.82% (525.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 89
GBPNZD 73
USDJPY 71
GBPAUD 68
XAUUSD 59
AUDUSD 53
CHFJPY 50
GBPUSD 46
EURJPY 43
EURNZD 42
GBPCAD 40
NZDJPY 38
GBPJPY 38
EURCAD 33
CADJPY 30
USDCAD 30
AUDCHF 29
EURAUD 28
GBPCHF 26
EURUSD 23
AUDNZD 21
CADCHF 18
NZDUSD 17
EURCHF 16
EURGBP 16
NZDCAD 15
NZDCHF 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 75
GBPNZD -29
USDJPY 59
GBPAUD 100
XAUUSD 94
AUDUSD 304
CHFJPY 76
GBPUSD 386
EURJPY 198
EURNZD -127
GBPCAD 65
NZDJPY -1
GBPJPY -78
EURCAD -27
CADJPY -277
USDCAD -166
AUDCHF -48
EURAUD 37
GBPCHF -163
EURUSD -169
AUDNZD -8
CADCHF 82
NZDUSD 55
EURCHF 84
EURGBP -155
NZDCAD -5
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 6.1K
GBPNZD -9.6K
USDJPY -4.6K
GBPAUD 14K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD 18K
CHFJPY 12K
GBPUSD 22K
EURJPY 20K
EURNZD -12K
GBPCAD 1K
NZDJPY 5.1K
GBPJPY -10K
EURCAD -9.5K
CADJPY -23K
USDCAD -12K
AUDCHF -3.5K
EURAUD 1.4K
GBPCHF -3.2K
EURUSD -8.3K
AUDNZD -2.2K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 4.5K
EURCHF 2K
EURGBP -7.7K
NZDCAD -826
NZDCHF -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +100.98 USD
最悪のトレード: -200 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +201.88 USD
最大連続損失: -297.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
レビューなし
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 22:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
