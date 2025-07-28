- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 015
利益トレード:
550 (54.18%)
損失トレード:
465 (45.81%)
ベストトレード:
100.98 USD
最悪のトレード:
-200.42 USD
総利益:
6 666.13 USD (475 591 pips)
総損失:
-6 307.12 USD (465 088 pips)
最大連続の勝ち:
22 (201.88 USD)
最大連続利益:
503.30 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.81%
最大入金額:
41.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
578 (56.95%)
短いトレード:
437 (43.05%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
12.12 USD
平均損失:
-13.56 USD
最大連続の負け:
17 (-297.04 USD)
最大連続損失:
-297.04 USD (17)
月間成長:
-11.25%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.95 USD
最大の:
796.10 USD (47.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.66% (785.63 USD)
エクイティによる:
38.82% (525.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|89
|GBPNZD
|73
|USDJPY
|71
|GBPAUD
|68
|XAUUSD
|59
|AUDUSD
|53
|CHFJPY
|50
|GBPUSD
|46
|EURJPY
|43
|EURNZD
|42
|GBPCAD
|40
|NZDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|EURCAD
|33
|CADJPY
|30
|USDCAD
|30
|AUDCHF
|29
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|26
|EURUSD
|23
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|18
|NZDUSD
|17
|EURCHF
|16
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|15
|NZDCHF
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|75
|GBPNZD
|-29
|USDJPY
|59
|GBPAUD
|100
|XAUUSD
|94
|AUDUSD
|304
|CHFJPY
|76
|GBPUSD
|386
|EURJPY
|198
|EURNZD
|-127
|GBPCAD
|65
|NZDJPY
|-1
|GBPJPY
|-78
|EURCAD
|-27
|CADJPY
|-277
|USDCAD
|-166
|AUDCHF
|-48
|EURAUD
|37
|GBPCHF
|-163
|EURUSD
|-169
|AUDNZD
|-8
|CADCHF
|82
|NZDUSD
|55
|EURCHF
|84
|EURGBP
|-155
|NZDCAD
|-5
|NZDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|6.1K
|GBPNZD
|-9.6K
|USDJPY
|-4.6K
|GBPAUD
|14K
|XAUUSD
|9.4K
|AUDUSD
|18K
|CHFJPY
|12K
|GBPUSD
|22K
|EURJPY
|20K
|EURNZD
|-12K
|GBPCAD
|1K
|NZDJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-10K
|EURCAD
|-9.5K
|CADJPY
|-23K
|USDCAD
|-12K
|AUDCHF
|-3.5K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURUSD
|-8.3K
|AUDNZD
|-2.2K
|CADCHF
|1.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURCHF
|2K
|EURGBP
|-7.7K
|NZDCAD
|-826
|NZDCHF
|-183
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.98 USD
最悪のトレード: -200 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +201.88 USD
最大連続損失: -297.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
