SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid 28Pairs
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid 28Pairs

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
VantageInternational-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 015
Transacciones Rentables:
550 (54.18%)
Transacciones Irrentables:
465 (45.81%)
Mejor transacción:
100.98 USD
Peor transacción:
-200.42 USD
Beneficio Bruto:
6 666.13 USD (475 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 307.12 USD (465 088 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (201.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
503.30 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.81%
Carga máxima del depósito:
41.88%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
97
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
578 (56.95%)
Transacciones Cortas:
437 (43.05%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
12.12 USD
Pérdidas medias:
-13.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-297.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-297.04 USD (17)
Crecimiento al mes:
-11.25%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
136.95 USD
Máxima:
796.10 USD (47.25%)
Reducción relativa:
De balance:
40.66% (785.63 USD)
De fondos:
38.82% (525.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 89
GBPNZD 73
USDJPY 71
GBPAUD 68
XAUUSD 59
AUDUSD 53
CHFJPY 50
GBPUSD 46
EURJPY 43
EURNZD 42
GBPCAD 40
NZDJPY 38
GBPJPY 38
EURCAD 33
CADJPY 30
USDCAD 30
AUDCHF 29
EURAUD 28
GBPCHF 26
EURUSD 23
AUDNZD 21
CADCHF 18
NZDUSD 17
EURCHF 16
EURGBP 16
NZDCAD 15
NZDCHF 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 75
GBPNZD -29
USDJPY 59
GBPAUD 100
XAUUSD 94
AUDUSD 304
CHFJPY 76
GBPUSD 386
EURJPY 198
EURNZD -127
GBPCAD 65
NZDJPY -1
GBPJPY -78
EURCAD -27
CADJPY -277
USDCAD -166
AUDCHF -48
EURAUD 37
GBPCHF -163
EURUSD -169
AUDNZD -8
CADCHF 82
NZDUSD 55
EURCHF 84
EURGBP -155
NZDCAD -5
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 6.1K
GBPNZD -9.6K
USDJPY -4.6K
GBPAUD 14K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD 18K
CHFJPY 12K
GBPUSD 22K
EURJPY 20K
EURNZD -12K
GBPCAD 1K
NZDJPY 5.1K
GBPJPY -10K
EURCAD -9.5K
CADJPY -23K
USDCAD -12K
AUDCHF -3.5K
EURAUD 1.4K
GBPCHF -3.2K
EURUSD -8.3K
AUDNZD -2.2K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 4.5K
EURCHF 2K
EURGBP -7.7K
NZDCAD -826
NZDCHF -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100.98 USD
Peor transacción: -200 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +201.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -297.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 22:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cryptowanlanid 28Pairs
30 USD al mes
10%
0
0
USD
1.5K
USD
21
76%
1 015
54%
99%
1.05
0.35
USD
41%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.