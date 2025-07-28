시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid 28Pairs
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid 28Pairs

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -20%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 083
이익 거래:
569 (52.53%)
손실 거래:
514 (47.46%)
최고의 거래:
100.98 USD
최악의 거래:
-200.42 USD
총 수익:
7 030.19 USD (498 443 pips)
총 손실:
-7 064.55 USD (524 114 pips)
연속 최대 이익:
22 (201.88 USD)
연속 최대 이익:
503.30 USD (21)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
41.88%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
607 (56.05%)
숏(주식차입매도):
476 (43.95%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
12.36 USD
평균 손실:
-13.74 USD
연속 최대 손실:
28 (-473.87 USD)
연속 최대 손실:
-473.87 USD (28)
월별 성장률:
-21.09%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
136.95 USD
최대한의:
796.10 USD (47.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.05% (699.56 USD)
자본금별:
38.82% (525.53 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 99
GBPNZD 83
GBPAUD 72
USDJPY 71
XAUUSD 59
CHFJPY 54
AUDUSD 53
EURNZD 52
EURJPY 47
GBPUSD 47
GBPCAD 45
NZDJPY 38
GBPJPY 38
EURAUD 34
EURCAD 33
USDCAD 32
CADJPY 31
AUDCHF 29
GBPCHF 26
AUDNZD 25
EURUSD 23
EURGBP 20
CADCHF 18
NZDCAD 18
NZDUSD 17
EURCHF 16
NZDCHF 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD -108
GBPNZD -119
GBPAUD 69
USDJPY 59
XAUUSD 94
CHFJPY 123
AUDUSD 304
EURNZD -120
EURJPY 150
GBPUSD 398
GBPCAD 83
NZDJPY -1
GBPJPY -78
EURAUD -116
EURCAD -27
USDCAD -113
CADJPY -300
AUDCHF -48
GBPCHF -163
AUDNZD -64
EURUSD -169
EURGBP -74
CADCHF 82
NZDCAD -32
NZDUSD 55
EURCHF 84
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD -5.9K
GBPNZD -19K
GBPAUD 12K
USDJPY -4.6K
XAUUSD 9.4K
CHFJPY 17K
AUDUSD 18K
EURNZD -15K
EURJPY 15K
GBPUSD 23K
GBPCAD -156
NZDJPY 5.1K
GBPJPY -10K
EURAUD -5.8K
EURCAD -9.5K
USDCAD -9.8K
CADJPY -24K
AUDCHF -3.5K
GBPCHF -3.2K
AUDNZD -7K
EURUSD -8.3K
EURGBP -2.9K
CADCHF 1.7K
NZDCAD -4.4K
NZDUSD 4.5K
EURCHF 2K
NZDCHF -183
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +100.98 USD
최악의 거래: -200 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +201.88 USD
연속 최대 손실: -473.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.06 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 22:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Cryptowanlanid 28Pairs
월별 30 USD
-20%
0
0
USD
1.5K
USD
22
78%
1 083
52%
99%
0.99
-0.03
USD
41%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.