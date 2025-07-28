- 자본
- 축소
트레이드:
1 083
이익 거래:
569 (52.53%)
손실 거래:
514 (47.46%)
최고의 거래:
100.98 USD
최악의 거래:
-200.42 USD
총 수익:
7 030.19 USD (498 443 pips)
총 손실:
-7 064.55 USD (524 114 pips)
연속 최대 이익:
22 (201.88 USD)
연속 최대 이익:
503.30 USD (21)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
41.88%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
607 (56.05%)
숏(주식차입매도):
476 (43.95%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
12.36 USD
평균 손실:
-13.74 USD
연속 최대 손실:
28 (-473.87 USD)
연속 최대 손실:
-473.87 USD (28)
월별 성장률:
-21.09%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
136.95 USD
최대한의:
796.10 USD (47.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.05% (699.56 USD)
자본금별:
38.82% (525.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|99
|GBPNZD
|83
|GBPAUD
|72
|USDJPY
|71
|XAUUSD
|59
|CHFJPY
|54
|AUDUSD
|53
|EURNZD
|52
|EURJPY
|47
|GBPUSD
|47
|GBPCAD
|45
|NZDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|EURAUD
|34
|EURCAD
|33
|USDCAD
|32
|CADJPY
|31
|AUDCHF
|29
|GBPCHF
|26
|AUDNZD
|25
|EURUSD
|23
|EURGBP
|20
|CADCHF
|18
|NZDCAD
|18
|NZDUSD
|17
|EURCHF
|16
|NZDCHF
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-108
|GBPNZD
|-119
|GBPAUD
|69
|USDJPY
|59
|XAUUSD
|94
|CHFJPY
|123
|AUDUSD
|304
|EURNZD
|-120
|EURJPY
|150
|GBPUSD
|398
|GBPCAD
|83
|NZDJPY
|-1
|GBPJPY
|-78
|EURAUD
|-116
|EURCAD
|-27
|USDCAD
|-113
|CADJPY
|-300
|AUDCHF
|-48
|GBPCHF
|-163
|AUDNZD
|-64
|EURUSD
|-169
|EURGBP
|-74
|CADCHF
|82
|NZDCAD
|-32
|NZDUSD
|55
|EURCHF
|84
|NZDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-5.9K
|GBPNZD
|-19K
|GBPAUD
|12K
|USDJPY
|-4.6K
|XAUUSD
|9.4K
|CHFJPY
|17K
|AUDUSD
|18K
|EURNZD
|-15K
|EURJPY
|15K
|GBPUSD
|23K
|GBPCAD
|-156
|NZDJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-10K
|EURAUD
|-5.8K
|EURCAD
|-9.5K
|USDCAD
|-9.8K
|CADJPY
|-24K
|AUDCHF
|-3.5K
|GBPCHF
|-3.2K
|AUDNZD
|-7K
|EURUSD
|-8.3K
|EURGBP
|-2.9K
|CADCHF
|1.7K
|NZDCAD
|-4.4K
|NZDUSD
|4.5K
|EURCHF
|2K
|NZDCHF
|-183
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.98 USD
최악의 거래: -200 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +201.88 USD
연속 최대 손실: -473.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
