Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid 28Pairs

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 021
Gewinntrades:
551 (53.96%)
Verlusttrades:
470 (46.03%)
Bester Trade:
100.98 USD
Schlechtester Trade:
-200.42 USD
Bruttoprofit:
6 687.23 USD (476 802 pips)
Bruttoverlust:
-6 392.45 USD (471 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (201.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
503.30 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
98.81%
Max deposit load:
41.88%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
582 (57.00%)
Short-Positionen:
439 (43.00%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-297.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-297.04 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-20.09%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
136.95 USD
Maximaler:
796.10 USD (47.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.66% (785.63 USD)
Kapital:
38.82% (525.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 89
GBPNZD 74
USDJPY 71
GBPAUD 69
XAUUSD 59
AUDUSD 53
CHFJPY 50
GBPUSD 46
EURJPY 43
EURNZD 43
GBPCAD 40
NZDJPY 38
GBPJPY 38
EURCAD 33
CADJPY 31
EURAUD 30
USDCAD 30
AUDCHF 29
GBPCHF 26
EURUSD 23
AUDNZD 21
CADCHF 18
NZDUSD 17
EURCHF 16
EURGBP 16
NZDCAD 15
NZDCHF 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 75
GBPNZD -36
USDJPY 59
GBPAUD 85
XAUUSD 94
AUDUSD 304
CHFJPY 76
GBPUSD 386
EURJPY 198
EURNZD -106
GBPCAD 65
NZDJPY -1
GBPJPY -78
EURCAD -27
CADJPY -300
EURAUD -3
USDCAD -166
AUDCHF -48
GBPCHF -163
EURUSD -169
AUDNZD -8
CADCHF 82
NZDUSD 55
EURCHF 84
EURGBP -155
NZDCAD -5
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 6.1K
GBPNZD -11K
USDJPY -4.6K
GBPAUD 13K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD 18K
CHFJPY 12K
GBPUSD 22K
EURJPY 20K
EURNZD -11K
GBPCAD 1K
NZDJPY 5.1K
GBPJPY -10K
EURCAD -9.5K
CADJPY -24K
EURAUD -1K
USDCAD -12K
AUDCHF -3.5K
GBPCHF -3.2K
EURUSD -8.3K
AUDNZD -2.2K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 4.5K
EURCHF 2K
EURGBP -7.7K
NZDCAD -826
NZDCHF -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100.98 USD
Schlechtester Trade: -200 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -297.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 22:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.