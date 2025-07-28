- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 021
Gewinntrades:
551 (53.96%)
Verlusttrades:
470 (46.03%)
Bester Trade:
100.98 USD
Schlechtester Trade:
-200.42 USD
Bruttoprofit:
6 687.23 USD (476 802 pips)
Bruttoverlust:
-6 392.45 USD (471 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (201.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
503.30 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
98.81%
Max deposit load:
41.88%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
582 (57.00%)
Short-Positionen:
439 (43.00%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-297.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-297.04 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-20.09%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
136.95 USD
Maximaler:
796.10 USD (47.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.66% (785.63 USD)
Kapital:
38.82% (525.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|89
|GBPNZD
|74
|USDJPY
|71
|GBPAUD
|69
|XAUUSD
|59
|AUDUSD
|53
|CHFJPY
|50
|GBPUSD
|46
|EURJPY
|43
|EURNZD
|43
|GBPCAD
|40
|NZDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|EURCAD
|33
|CADJPY
|31
|EURAUD
|30
|USDCAD
|30
|AUDCHF
|29
|GBPCHF
|26
|EURUSD
|23
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|18
|NZDUSD
|17
|EURCHF
|16
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|15
|NZDCHF
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|75
|GBPNZD
|-36
|USDJPY
|59
|GBPAUD
|85
|XAUUSD
|94
|AUDUSD
|304
|CHFJPY
|76
|GBPUSD
|386
|EURJPY
|198
|EURNZD
|-106
|GBPCAD
|65
|NZDJPY
|-1
|GBPJPY
|-78
|EURCAD
|-27
|CADJPY
|-300
|EURAUD
|-3
|USDCAD
|-166
|AUDCHF
|-48
|GBPCHF
|-163
|EURUSD
|-169
|AUDNZD
|-8
|CADCHF
|82
|NZDUSD
|55
|EURCHF
|84
|EURGBP
|-155
|NZDCAD
|-5
|NZDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6.1K
|GBPNZD
|-11K
|USDJPY
|-4.6K
|GBPAUD
|13K
|XAUUSD
|9.4K
|AUDUSD
|18K
|CHFJPY
|12K
|GBPUSD
|22K
|EURJPY
|20K
|EURNZD
|-11K
|GBPCAD
|1K
|NZDJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-10K
|EURCAD
|-9.5K
|CADJPY
|-24K
|EURAUD
|-1K
|USDCAD
|-12K
|AUDCHF
|-3.5K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURUSD
|-8.3K
|AUDNZD
|-2.2K
|CADCHF
|1.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURCHF
|2K
|EURGBP
|-7.7K
|NZDCAD
|-826
|NZDCHF
|-183
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +100.98 USD
Schlechtester Trade: -200 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -297.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
21
76%
1 021
53%
99%
1.04
0.29
USD
USD
41%
1:500