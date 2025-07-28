СигналыРазделы
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid 28Pairs

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 003
Прибыльных трейдов:
543 (54.13%)
Убыточных трейдов:
460 (45.86%)
Лучший трейд:
100.98 USD
Худший трейд:
-200.42 USD
Общая прибыль:
6 609.90 USD (469 645 pips)
Общий убыток:
-6 255.46 USD (461 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (201.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
503.30 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
41.88%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
566 (56.43%)
Коротких трейдов:
437 (43.57%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
12.17 USD
Средний убыток:
-13.60 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-297.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.04 USD (17)
Прирост в месяц:
-3.92%
Годовой прогноз:
-47.55%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.95 USD
Максимальная:
796.10 USD (47.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.66% (785.63 USD)
По эквити:
38.82% (525.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 89
GBPNZD 73
USDJPY 71
GBPAUD 67
XAUUSD 59
AUDUSD 53
CHFJPY 46
EURJPY 43
GBPUSD 43
EURNZD 42
GBPCAD 40
NZDJPY 38
GBPJPY 38
EURCAD 31
CADJPY 30
AUDCHF 29
EURAUD 28
USDCAD 28
GBPCHF 26
EURUSD 23
AUDNZD 21
CADCHF 18
NZDUSD 17
EURCHF 16
EURGBP 16
NZDCAD 15
NZDCHF 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 75
GBPNZD -29
USDJPY 59
GBPAUD 116
XAUUSD 94
AUDUSD 304
CHFJPY 49
EURJPY 198
GBPUSD 357
EURNZD -127
GBPCAD 65
NZDJPY -1
GBPJPY -78
EURCAD -17
CADJPY -277
AUDCHF -48
EURAUD 37
USDCAD -139
GBPCHF -163
EURUSD -169
AUDNZD -8
CADCHF 82
NZDUSD 55
EURCHF 84
EURGBP -155
NZDCAD -5
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 6.1K
GBPNZD -9.6K
USDJPY -4.6K
GBPAUD 15K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD 18K
CHFJPY 9.1K
EURJPY 20K
GBPUSD 19K
EURNZD -12K
GBPCAD 1K
NZDJPY 5.1K
GBPJPY -10K
EURCAD -9.1K
CADJPY -23K
AUDCHF -3.5K
EURAUD 1.4K
USDCAD -9.8K
GBPCHF -3.2K
EURUSD -8.3K
AUDNZD -2.2K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 4.5K
EURCHF 2K
EURGBP -7.7K
NZDCAD -826
NZDCHF -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.98 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +201.88 USD
Макс. убыток в серии: -297.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 22:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.