Всего трейдов:
1 003
Прибыльных трейдов:
543 (54.13%)
Убыточных трейдов:
460 (45.86%)
Лучший трейд:
100.98 USD
Худший трейд:
-200.42 USD
Общая прибыль:
6 609.90 USD (469 645 pips)
Общий убыток:
-6 255.46 USD (461 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (201.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
503.30 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
41.88%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
566 (56.43%)
Коротких трейдов:
437 (43.57%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
12.17 USD
Средний убыток:
-13.60 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-297.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.04 USD (17)
Прирост в месяц:
-3.92%
Годовой прогноз:
-47.55%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.95 USD
Максимальная:
796.10 USD (47.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.66% (785.63 USD)
По эквити:
38.82% (525.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|89
|GBPNZD
|73
|USDJPY
|71
|GBPAUD
|67
|XAUUSD
|59
|AUDUSD
|53
|CHFJPY
|46
|EURJPY
|43
|GBPUSD
|43
|EURNZD
|42
|GBPCAD
|40
|NZDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|EURCAD
|31
|CADJPY
|30
|AUDCHF
|29
|EURAUD
|28
|USDCAD
|28
|GBPCHF
|26
|EURUSD
|23
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|18
|NZDUSD
|17
|EURCHF
|16
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|15
|NZDCHF
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|75
|GBPNZD
|-29
|USDJPY
|59
|GBPAUD
|116
|XAUUSD
|94
|AUDUSD
|304
|CHFJPY
|49
|EURJPY
|198
|GBPUSD
|357
|EURNZD
|-127
|GBPCAD
|65
|NZDJPY
|-1
|GBPJPY
|-78
|EURCAD
|-17
|CADJPY
|-277
|AUDCHF
|-48
|EURAUD
|37
|USDCAD
|-139
|GBPCHF
|-163
|EURUSD
|-169
|AUDNZD
|-8
|CADCHF
|82
|NZDUSD
|55
|EURCHF
|84
|EURGBP
|-155
|NZDCAD
|-5
|NZDCHF
|-2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.1K
|GBPNZD
|-9.6K
|USDJPY
|-4.6K
|GBPAUD
|15K
|XAUUSD
|9.4K
|AUDUSD
|18K
|CHFJPY
|9.1K
|EURJPY
|20K
|GBPUSD
|19K
|EURNZD
|-12K
|GBPCAD
|1K
|NZDJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-10K
|EURCAD
|-9.1K
|CADJPY
|-23K
|AUDCHF
|-3.5K
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|-9.8K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURUSD
|-8.3K
|AUDNZD
|-2.2K
|CADCHF
|1.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURCHF
|2K
|EURGBP
|-7.7K
|NZDCAD
|-826
|NZDCHF
|-183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.98 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +201.88 USD
Макс. убыток в серии: -297.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
Bybit-Live
|4.25 × 20
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
20
76%
1 003
54%
98%
1.05
0.35
USD
USD
41%
1:500