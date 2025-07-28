信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid 28Pairs
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid 28Pairs

Nuttapon Maneechote
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 13%
VantageInternational-Live 3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 012
盈利交易:
550 (54.34%)
亏损交易:
462 (45.65%)
最好交易:
100.98 USD
最差交易:
-200.42 USD
毛利:
6 666.13 USD (475 591 pips)
毛利亏损:
-6 264.67 USD (461 492 pips)
最大连续赢利:
22 (201.88 USD)
最大连续盈利:
503.30 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.81%
最大入金加载:
41.88%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
105
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.50
长期交易:
575 (56.82%)
短期交易:
437 (43.18%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
12.12 USD
平均损失:
-13.56 USD
最大连续失误:
17 (-297.04 USD)
最大连续亏损:
-297.04 USD (17)
每月增长:
-10.33%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
136.95 USD
最大值:
796.10 USD (47.25%)
相对跌幅:
结余:
40.66% (785.63 USD)
净值:
38.82% (525.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 89
GBPNZD 73
USDJPY 71
GBPAUD 67
XAUUSD 59
AUDUSD 53
CHFJPY 50
GBPUSD 46
EURJPY 43
EURNZD 42
GBPCAD 40
NZDJPY 38
GBPJPY 38
EURCAD 33
CADJPY 30
AUDCHF 29
EURAUD 28
USDCAD 28
GBPCHF 26
EURUSD 23
AUDNZD 21
CADCHF 18
NZDUSD 17
EURCHF 16
EURGBP 16
NZDCAD 15
NZDCHF 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 75
GBPNZD -29
USDJPY 59
GBPAUD 116
XAUUSD 94
AUDUSD 304
CHFJPY 76
GBPUSD 386
EURJPY 198
EURNZD -127
GBPCAD 65
NZDJPY -1
GBPJPY -78
EURCAD -27
CADJPY -277
AUDCHF -48
EURAUD 37
USDCAD -139
GBPCHF -163
EURUSD -169
AUDNZD -8
CADCHF 82
NZDUSD 55
EURCHF 84
EURGBP -155
NZDCAD -5
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 6.1K
GBPNZD -9.6K
USDJPY -4.6K
GBPAUD 15K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD 18K
CHFJPY 12K
GBPUSD 22K
EURJPY 20K
EURNZD -12K
GBPCAD 1K
NZDJPY 5.1K
GBPJPY -10K
EURCAD -9.5K
CADJPY -23K
AUDCHF -3.5K
EURAUD 1.4K
USDCAD -9.8K
GBPCHF -3.2K
EURUSD -8.3K
AUDNZD -2.2K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 4.5K
EURCHF 2K
EURGBP -7.7K
NZDCAD -826
NZDCHF -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +100.98 USD
最差交易: -200 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +201.88 USD
最大连续亏损: -297.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 22:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Cryptowanlanid 28Pairs
每月30 USD
13%
0
0
USD
1.5K
USD
21
76%
1 012
54%
99%
1.06
0.40
USD
41%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载