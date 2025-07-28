- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 012
盈利交易:
550 (54.34%)
亏损交易:
462 (45.65%)
最好交易:
100.98 USD
最差交易:
-200.42 USD
毛利:
6 666.13 USD (475 591 pips)
毛利亏损:
-6 264.67 USD (461 492 pips)
最大连续赢利:
22 (201.88 USD)
最大连续盈利:
503.30 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.81%
最大入金加载:
41.88%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
105
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.50
长期交易:
575 (56.82%)
短期交易:
437 (43.18%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
12.12 USD
平均损失:
-13.56 USD
最大连续失误:
17 (-297.04 USD)
最大连续亏损:
-297.04 USD (17)
每月增长:
-10.33%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
136.95 USD
最大值:
796.10 USD (47.25%)
相对跌幅:
结余:
40.66% (785.63 USD)
净值:
38.82% (525.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|89
|GBPNZD
|73
|USDJPY
|71
|GBPAUD
|67
|XAUUSD
|59
|AUDUSD
|53
|CHFJPY
|50
|GBPUSD
|46
|EURJPY
|43
|EURNZD
|42
|GBPCAD
|40
|NZDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|EURCAD
|33
|CADJPY
|30
|AUDCHF
|29
|EURAUD
|28
|USDCAD
|28
|GBPCHF
|26
|EURUSD
|23
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|18
|NZDUSD
|17
|EURCHF
|16
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|15
|NZDCHF
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|75
|GBPNZD
|-29
|USDJPY
|59
|GBPAUD
|116
|XAUUSD
|94
|AUDUSD
|304
|CHFJPY
|76
|GBPUSD
|386
|EURJPY
|198
|EURNZD
|-127
|GBPCAD
|65
|NZDJPY
|-1
|GBPJPY
|-78
|EURCAD
|-27
|CADJPY
|-277
|AUDCHF
|-48
|EURAUD
|37
|USDCAD
|-139
|GBPCHF
|-163
|EURUSD
|-169
|AUDNZD
|-8
|CADCHF
|82
|NZDUSD
|55
|EURCHF
|84
|EURGBP
|-155
|NZDCAD
|-5
|NZDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6.1K
|GBPNZD
|-9.6K
|USDJPY
|-4.6K
|GBPAUD
|15K
|XAUUSD
|9.4K
|AUDUSD
|18K
|CHFJPY
|12K
|GBPUSD
|22K
|EURJPY
|20K
|EURNZD
|-12K
|GBPCAD
|1K
|NZDJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-10K
|EURCAD
|-9.5K
|CADJPY
|-23K
|AUDCHF
|-3.5K
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|-9.8K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURUSD
|-8.3K
|AUDNZD
|-2.2K
|CADCHF
|1.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURCHF
|2K
|EURGBP
|-7.7K
|NZDCAD
|-826
|NZDCHF
|-183
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.98 USD
最差交易: -200 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +201.88 USD
最大连续亏损: -297.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
