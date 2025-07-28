SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid 28Pairs
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid 28Pairs

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 015
Negociações com lucro:
550 (54.18%)
Negociações com perda:
465 (45.81%)
Melhor negociação:
100.98 USD
Pior negociação:
-200.42 USD
Lucro bruto:
6 666.13 USD (475 591 pips)
Perda bruta:
-6 307.12 USD (465 088 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (201.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
503.30 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.81%
Depósito máximo carregado:
41.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
578 (56.95%)
Negociações curtas:
437 (43.05%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
12.12 USD
Perda média:
-13.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-297.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-297.04 USD (17)
Crescimento mensal:
-11.25%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.95 USD
Máximo:
796.10 USD (47.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.66% (785.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.82% (525.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 89
GBPNZD 73
USDJPY 71
GBPAUD 68
XAUUSD 59
AUDUSD 53
CHFJPY 50
GBPUSD 46
EURJPY 43
EURNZD 42
GBPCAD 40
NZDJPY 38
GBPJPY 38
EURCAD 33
CADJPY 30
USDCAD 30
AUDCHF 29
EURAUD 28
GBPCHF 26
EURUSD 23
AUDNZD 21
CADCHF 18
NZDUSD 17
EURCHF 16
EURGBP 16
NZDCAD 15
NZDCHF 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 75
GBPNZD -29
USDJPY 59
GBPAUD 100
XAUUSD 94
AUDUSD 304
CHFJPY 76
GBPUSD 386
EURJPY 198
EURNZD -127
GBPCAD 65
NZDJPY -1
GBPJPY -78
EURCAD -27
CADJPY -277
USDCAD -166
AUDCHF -48
EURAUD 37
GBPCHF -163
EURUSD -169
AUDNZD -8
CADCHF 82
NZDUSD 55
EURCHF 84
EURGBP -155
NZDCAD -5
NZDCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 6.1K
GBPNZD -9.6K
USDJPY -4.6K
GBPAUD 14K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD 18K
CHFJPY 12K
GBPUSD 22K
EURJPY 20K
EURNZD -12K
GBPCAD 1K
NZDJPY 5.1K
GBPJPY -10K
EURCAD -9.5K
CADJPY -23K
USDCAD -12K
AUDCHF -3.5K
EURAUD 1.4K
GBPCHF -3.2K
EURUSD -8.3K
AUDNZD -2.2K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 4.5K
EURCHF 2K
EURGBP -7.7K
NZDCAD -826
NZDCHF -183
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100.98 USD
Pior negociação: -200 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +201.88 USD
Máxima perda consecutiva: -297.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 22:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.20 18:01
No swaps are charged
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cryptowanlanid 28Pairs
30 USD por mês
10%
0
0
USD
1.5K
USD
21
76%
1 015
54%
99%
1.05
0.35
USD
41%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.