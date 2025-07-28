- Crescimento
Negociações:
1 015
Negociações com lucro:
550 (54.18%)
Negociações com perda:
465 (45.81%)
Melhor negociação:
100.98 USD
Pior negociação:
-200.42 USD
Lucro bruto:
6 666.13 USD (475 591 pips)
Perda bruta:
-6 307.12 USD (465 088 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (201.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
503.30 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.81%
Depósito máximo carregado:
41.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
578 (56.95%)
Negociações curtas:
437 (43.05%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
12.12 USD
Perda média:
-13.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-297.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-297.04 USD (17)
Crescimento mensal:
-11.25%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.95 USD
Máximo:
796.10 USD (47.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.66% (785.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.82% (525.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|89
|GBPNZD
|73
|USDJPY
|71
|GBPAUD
|68
|XAUUSD
|59
|AUDUSD
|53
|CHFJPY
|50
|GBPUSD
|46
|EURJPY
|43
|EURNZD
|42
|GBPCAD
|40
|NZDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|EURCAD
|33
|CADJPY
|30
|USDCAD
|30
|AUDCHF
|29
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|26
|EURUSD
|23
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|18
|NZDUSD
|17
|EURCHF
|16
|EURGBP
|16
|NZDCAD
|15
|NZDCHF
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|75
|GBPNZD
|-29
|USDJPY
|59
|GBPAUD
|100
|XAUUSD
|94
|AUDUSD
|304
|CHFJPY
|76
|GBPUSD
|386
|EURJPY
|198
|EURNZD
|-127
|GBPCAD
|65
|NZDJPY
|-1
|GBPJPY
|-78
|EURCAD
|-27
|CADJPY
|-277
|USDCAD
|-166
|AUDCHF
|-48
|EURAUD
|37
|GBPCHF
|-163
|EURUSD
|-169
|AUDNZD
|-8
|CADCHF
|82
|NZDUSD
|55
|EURCHF
|84
|EURGBP
|-155
|NZDCAD
|-5
|NZDCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|6.1K
|GBPNZD
|-9.6K
|USDJPY
|-4.6K
|GBPAUD
|14K
|XAUUSD
|9.4K
|AUDUSD
|18K
|CHFJPY
|12K
|GBPUSD
|22K
|EURJPY
|20K
|EURNZD
|-12K
|GBPCAD
|1K
|NZDJPY
|5.1K
|GBPJPY
|-10K
|EURCAD
|-9.5K
|CADJPY
|-23K
|USDCAD
|-12K
|AUDCHF
|-3.5K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURUSD
|-8.3K
|AUDNZD
|-2.2K
|CADCHF
|1.7K
|NZDUSD
|4.5K
|EURCHF
|2K
|EURGBP
|-7.7K
|NZDCAD
|-826
|NZDCHF
|-183
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +100.98 USD
Pior negociação: -200 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +201.88 USD
Máxima perda consecutiva: -297.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
