トレード:
470
利益トレード:
305 (64.89%)
損失トレード:
165 (35.11%)
ベストトレード:
569.60 USD
最悪のトレード:
-283.67 USD
総利益:
3 550.22 USD (2 876 619 pips)
総損失:
-1 719.88 USD (1 069 793 pips)
最大連続の勝ち:
11 (79.16 USD)
最大連続利益:
569.60 USD (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
95.82%
最大入金額:
3.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.37
長いトレード:
467 (99.36%)
短いトレード:
3 (0.64%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
3.89 USD
平均利益:
11.64 USD
平均損失:
-10.42 USD
最大連続の負け:
4 (-543.90 USD)
最大連続損失:
-543.90 USD (4)
月間成長:
3.69%
年間予想:
42.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.92 USD
最大の:
543.90 USD (5.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.70% (543.90 USD)
エクイティによる:
27.44% (2 212.08 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Nikkei225
|110
|SP500.r
|102
|CHINA50.r
|90
|EU50.r
|87
|SPI200.r
|81
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Nikkei225
|370
|SP500.r
|343
|CHINA50.r
|454
|EU50.r
|330
|SPI200.r
|333
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Nikkei225
|1.6M
|SP500.r
|82K
|CHINA50.r
|2.7K
|EU50.r
|61K
|SPI200.r
|21K
ドローダウン
ベストトレード: +569.60 USD
最悪のトレード: -284 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +79.16 USD
最大連続損失: -543.90 USD
