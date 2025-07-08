SeñalesSecciones
Ka Wing Lee

NO 12 Vantage Index 2430

Ka Wing Lee
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
470
Transacciones Rentables:
305 (64.89%)
Transacciones Irrentables:
165 (35.11%)
Mejor transacción:
569.60 USD
Peor transacción:
-283.67 USD
Beneficio Bruto:
3 550.22 USD (2 876 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 719.88 USD (1 069 793 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (79.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
569.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
95.82%
Carga máxima del depósito:
3.30%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.37
Transacciones Largas:
467 (99.36%)
Transacciones Cortas:
3 (0.64%)
Factor de Beneficio:
2.06
Beneficio Esperado:
3.89 USD
Beneficio medio:
11.64 USD
Pérdidas medias:
-10.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-543.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-543.90 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.69%
Pronóstico anual:
42.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.92 USD
Máxima:
543.90 USD (5.98%)
Reducción relativa:
De balance:
6.70% (543.90 USD)
De fondos:
27.44% (2 212.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
Nikkei225 110
SP500.r 102
CHINA50.r 90
EU50.r 87
SPI200.r 81
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
Nikkei225 370
SP500.r 343
CHINA50.r 454
EU50.r 330
SPI200.r 333
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
Nikkei225 1.6M
SP500.r 82K
CHINA50.r 2.7K
EU50.r 61K
SPI200.r 21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +569.60 USD
Peor transacción: -284 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +79.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -543.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.09.17 02:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 04:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 18:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 17:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 16:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 02:42
Share of trading days is too low
2025.07.09 02:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 21:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 21:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 21:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 21:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 21:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
