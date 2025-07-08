- 成长
交易:
470
盈利交易:
305 (64.89%)
亏损交易:
165 (35.11%)
最好交易:
569.60 USD
最差交易:
-283.67 USD
毛利:
3 550.22 USD (2 876 619 pips)
毛利亏损:
-1 719.88 USD (1 069 793 pips)
最大连续赢利:
11 (79.16 USD)
最大连续盈利:
569.60 USD (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
95.82%
最大入金加载:
3.30%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.37
长期交易:
467 (99.36%)
短期交易:
3 (0.64%)
利润因子:
2.06
预期回报:
3.89 USD
平均利润:
11.64 USD
平均损失:
-10.42 USD
最大连续失误:
4 (-543.90 USD)
最大连续亏损:
-543.90 USD (4)
每月增长:
3.48%
年度预测:
42.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.92 USD
最大值:
543.90 USD (5.98%)
相对跌幅:
结余:
6.70% (543.90 USD)
净值:
27.44% (2 212.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Nikkei225
|110
|SP500.r
|102
|CHINA50.r
|90
|EU50.r
|87
|SPI200.r
|81
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Nikkei225
|370
|SP500.r
|343
|CHINA50.r
|454
|EU50.r
|330
|SPI200.r
|333
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Nikkei225
|1.6M
|SP500.r
|82K
|CHINA50.r
|2.7K
|EU50.r
|61K
|SPI200.r
|21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +569.60 USD
最差交易: -284 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +79.16 USD
最大连续亏损: -543.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
