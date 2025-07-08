- 자본
- 축소
트레이드:
499
이익 거래:
327 (65.53%)
손실 거래:
172 (34.47%)
최고의 거래:
569.60 USD
최악의 거래:
-283.67 USD
총 수익:
3 692.58 USD (3 031 658 pips)
총 손실:
-1 736.77 USD (1 080 062 pips)
연속 최대 이익:
11 (79.16 USD)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
95.82%
최대 입금량:
3.30%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.60
롱(주식매수):
496 (99.40%)
숏(주식차입매도):
3 (0.60%)
수익 요인:
2.13
기대수익:
3.92 USD
평균 이익:
11.29 USD
평균 손실:
-10.10 USD
연속 최대 손실:
4 (-543.90 USD)
연속 최대 손실:
-543.90 USD (4)
월별 성장률:
4.31%
연간 예측:
52.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.92 USD
최대한의:
543.90 USD (5.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.70% (543.90 USD)
자본금별:
27.44% (2 212.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Nikkei225
|116
|SP500.r
|108
|CHINA50.r
|95
|SPI200.r
|90
|EU50.r
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Nikkei225
|395
|SP500.r
|363
|CHINA50.r
|483
|SPI200.r
|369
|EU50.r
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Nikkei225
|1.8M
|SP500.r
|89K
|CHINA50.r
|2.9K
|SPI200.r
|35K
|EU50.r
|69K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +569.60 USD
최악의 거래: -284 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +79.16 USD
연속 최대 손실: -543.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
