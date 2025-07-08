SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NO 12 Vantage Index 2430
Ka Wing Lee

NO 12 Vantage Index 2430

Ka Wing Lee
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
470
Negociações com lucro:
305 (64.89%)
Negociações com perda:
165 (35.11%)
Melhor negociação:
569.60 USD
Pior negociação:
-283.67 USD
Lucro bruto:
3 550.22 USD (2 876 619 pips)
Perda bruta:
-1 719.88 USD (1 069 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (79.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
569.60 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
95.82%
Depósito máximo carregado:
3.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.37
Negociações longas:
467 (99.36%)
Negociações curtas:
3 (0.64%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
3.89 USD
Lucro médio:
11.64 USD
Perda média:
-10.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-543.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-543.90 USD (4)
Crescimento mensal:
3.69%
Previsão anual:
42.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.92 USD
Máximo:
543.90 USD (5.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.70% (543.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.44% (2 212.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Nikkei225 110
SP500.r 102
CHINA50.r 90
EU50.r 87
SPI200.r 81
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Nikkei225 370
SP500.r 343
CHINA50.r 454
EU50.r 330
SPI200.r 333
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Nikkei225 1.6M
SP500.r 82K
CHINA50.r 2.7K
EU50.r 61K
SPI200.r 21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +569.60 USD
Pior negociação: -284 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +79.16 USD
Máxima perda consecutiva: -543.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.09.17 02:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 04:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 18:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 17:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 16:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 02:42
Share of trading days is too low
2025.07.09 02:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 21:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 21:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 21:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 21:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 21:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NO 12 Vantage Index 2430
30 USD por mês
26%
0
0
USD
8.4K
USD
25
100%
470
64%
96%
2.06
3.89
USD
27%
1:500
