Negociações:
470
Negociações com lucro:
305 (64.89%)
Negociações com perda:
165 (35.11%)
Melhor negociação:
569.60 USD
Pior negociação:
-283.67 USD
Lucro bruto:
3 550.22 USD (2 876 619 pips)
Perda bruta:
-1 719.88 USD (1 069 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (79.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
569.60 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
95.82%
Depósito máximo carregado:
3.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.37
Negociações longas:
467 (99.36%)
Negociações curtas:
3 (0.64%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
3.89 USD
Lucro médio:
11.64 USD
Perda média:
-10.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-543.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-543.90 USD (4)
Crescimento mensal:
3.69%
Previsão anual:
42.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.92 USD
Máximo:
543.90 USD (5.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.70% (543.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.44% (2 212.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Nikkei225
|110
|SP500.r
|102
|CHINA50.r
|90
|EU50.r
|87
|SPI200.r
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Nikkei225
|370
|SP500.r
|343
|CHINA50.r
|454
|EU50.r
|330
|SPI200.r
|333
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Nikkei225
|1.6M
|SP500.r
|82K
|CHINA50.r
|2.7K
|EU50.r
|61K
|SPI200.r
|21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
