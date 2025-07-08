- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
304 (64.95%)
Убыточных трейдов:
164 (35.04%)
Лучший трейд:
569.60 USD
Худший трейд:
-283.67 USD
Общая прибыль:
3 543.62 USD (2 858 669 pips)
Общий убыток:
-1 718.76 USD (1 064 693 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (79.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
569.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.82%
Макс. загрузка депозита:
3.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
465 (99.36%)
Коротких трейдов:
3 (0.64%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
3.90 USD
Средняя прибыль:
11.66 USD
Средний убыток:
-10.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-543.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-543.90 USD (4)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
51.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.92 USD
Максимальная:
543.90 USD (5.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.70% (543.90 USD)
По эквити:
27.44% (2 212.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Nikkei225
|108
|SP500.r
|102
|CHINA50.r
|90
|EU50.r
|87
|SPI200.r
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Nikkei225
|364
|SP500.r
|343
|CHINA50.r
|454
|EU50.r
|330
|SPI200.r
|333
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Nikkei225
|1.6M
|SP500.r
|82K
|CHINA50.r
|2.7K
|EU50.r
|61K
|SPI200.r
|21K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +569.60 USD
Худший трейд: -284 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +79.16 USD
Макс. убыток в серии: -543.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
24
100%
468
64%
96%
2.06
3.90
USD
USD
27%
1:500