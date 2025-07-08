СигналыРазделы
Ka Wing Lee

NO 12 Vantage Index 2430

Ka Wing Lee
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
304 (64.95%)
Убыточных трейдов:
164 (35.04%)
Лучший трейд:
569.60 USD
Худший трейд:
-283.67 USD
Общая прибыль:
3 543.62 USD (2 858 669 pips)
Общий убыток:
-1 718.76 USD (1 064 693 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (79.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
569.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.82%
Макс. загрузка депозита:
3.30%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
465 (99.36%)
Коротких трейдов:
3 (0.64%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
3.90 USD
Средняя прибыль:
11.66 USD
Средний убыток:
-10.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-543.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-543.90 USD (4)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
51.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.92 USD
Максимальная:
543.90 USD (5.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.70% (543.90 USD)
По эквити:
27.44% (2 212.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Nikkei225 108
SP500.r 102
CHINA50.r 90
EU50.r 87
SPI200.r 81
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Nikkei225 364
SP500.r 343
CHINA50.r 454
EU50.r 330
SPI200.r 333
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Nikkei225 1.6M
SP500.r 82K
CHINA50.r 2.7K
EU50.r 61K
SPI200.r 21K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +569.60 USD
Худший трейд: -284 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +79.16 USD
Макс. убыток в серии: -543.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NO 12 Vantage Index 2430
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
8.4K
USD
24
100%
468
64%
96%
2.06
3.90
USD
27%
1:500
Копировать

