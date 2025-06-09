- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
255
利益トレード:
186 (72.94%)
損失トレード:
69 (27.06%)
ベストトレード:
27.73 USD
最悪のトレード:
-13.32 USD
総利益:
574.52 USD (24 746 pips)
総損失:
-207.18 USD (14 240 pips)
最大連続の勝ち:
11 (18.88 USD)
最大連続利益:
43.25 USD (6)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
98.63%
最大入金額:
30.49%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.41
長いトレード:
102 (40.00%)
短いトレード:
153 (60.00%)
プロフィットファクター:
2.77
期待されたペイオフ:
1.44 USD
平均利益:
3.09 USD
平均損失:
-3.00 USD
最大連続の負け:
4 (-14.92 USD)
最大連続損失:
-27.39 USD (3)
月間成長:
6.24%
年間予想:
75.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
27.39 USD (1.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.75% (27.39 USD)
エクイティによる:
41.94% (665.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|367
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.73 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +18.88 USD
最大連続損失: -14.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1313 USD/月
27%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
18
100%
255
72%
99%
2.77
1.44
USD
USD
42%
1:500