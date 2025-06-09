- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
258
Gewinntrades:
188 (72.86%)
Verlusttrades:
70 (27.13%)
Bester Trade:
27.73 USD
Schlechtester Trade:
-13.32 USD
Bruttoprofit:
578.75 USD (25 057 pips)
Bruttoverlust:
-207.37 USD (14 254 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (18.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.25 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
98.63%
Max deposit load:
30.49%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
13.56
Long-Positionen:
102 (39.53%)
Short-Positionen:
156 (60.47%)
Profit-Faktor:
2.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.39 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.18%
Jahresprognose:
74.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
27.39 USD (1.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.75% (27.39 USD)
Kapital:
41.94% (665.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURGBP
|258
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURGBP
|371
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURGBP
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
