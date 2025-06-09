SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Octa Copy Trade
Rezki Handoyo

Octa Copy Trade

Rezki Handoyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 1313 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
OctaFX-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
258
Gewinntrades:
188 (72.86%)
Verlusttrades:
70 (27.13%)
Bester Trade:
27.73 USD
Schlechtester Trade:
-13.32 USD
Bruttoprofit:
578.75 USD (25 057 pips)
Bruttoverlust:
-207.37 USD (14 254 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (18.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.25 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
98.63%
Max deposit load:
30.49%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
13.56
Long-Positionen:
102 (39.53%)
Short-Positionen:
156 (60.47%)
Profit-Faktor:
2.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.39 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.18%
Jahresprognose:
74.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
27.39 USD (1.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.75% (27.39 USD)
Kapital:
41.94% (665.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP 258
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP 371
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.73 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.03 00:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 20:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.08 16:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 12:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 12:14
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Octa Copy Trade
1313 USD pro Monat
27%
0
0
USD
1.5K
USD
19
100%
258
72%
99%
2.79
1.44
USD
42%
1:500
