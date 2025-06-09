- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
255
盈利交易:
186 (72.94%)
亏损交易:
69 (27.06%)
最好交易:
27.73 USD
最差交易:
-13.32 USD
毛利:
574.52 USD (24 746 pips)
毛利亏损:
-207.18 USD (14 240 pips)
最大连续赢利:
11 (18.88 USD)
最大连续盈利:
43.25 USD (6)
夏普比率:
0.31
交易活动:
98.63%
最大入金加载:
30.49%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.41
长期交易:
102 (40.00%)
短期交易:
153 (60.00%)
利润因子:
2.77
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
3.09 USD
平均损失:
-3.00 USD
最大连续失误:
4 (-14.92 USD)
最大连续亏损:
-27.39 USD (3)
每月增长:
6.24%
年度预测:
75.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
27.39 USD (1.58%)
相对跌幅:
结余:
1.75% (27.39 USD)
净值:
41.94% (665.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|367
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
18
100%
255
72%
99%
2.77
1.44
USD
USD
42%
1:500