Всего трейдов:
253
Прибыльных трейдов:
184 (72.72%)
Убыточных трейдов:
69 (27.27%)
Лучший трейд:
27.73 USD
Худший трейд:
-13.32 USD
Общая прибыль:
571.82 USD (24 547 pips)
Общий убыток:
-207.18 USD (14 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (18.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
98.63%
Макс. загрузка депозита:
30.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.31
Длинных трейдов:
102 (40.32%)
Коротких трейдов:
151 (59.68%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-3.00 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.39 USD (3)
Прирост в месяц:
6.61%
Годовой прогноз:
80.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.39 USD (1.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.75% (27.39 USD)
По эквити:
41.94% (665.98 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
EURGBP
253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
EURGBP
365
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
EURGBP
10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +27.73 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18.88 USD
Макс. убыток в серии: -14.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Нет отзывов
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
18
100%
253
72%
99%
2.76
1.44
USD
USD
42%
1:500