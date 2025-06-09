СигналыРазделы
Rezki Handoyo

Octa Copy Trade

Rezki Handoyo
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
253
Прибыльных трейдов:
184 (72.72%)
Убыточных трейдов:
69 (27.27%)
Лучший трейд:
27.73 USD
Худший трейд:
-13.32 USD
Общая прибыль:
571.82 USD (24 547 pips)
Общий убыток:
-207.18 USD (14 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (18.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
98.63%
Макс. загрузка депозита:
30.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.31
Длинных трейдов:
102 (40.32%)
Коротких трейдов:
151 (59.68%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-3.00 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.39 USD (3)
Прирост в месяц:
6.61%
Годовой прогноз:
80.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.39 USD (1.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.75% (27.39 USD)
По эквити:
41.94% (665.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 253
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 365
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.73 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18.88 USD
Макс. убыток в серии: -14.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.