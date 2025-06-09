- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
44 (72.13%)
Loss Trade:
17 (27.87%)
Best Trade:
16.28 USD
Worst Trade:
-5.13 USD
Profitto lordo:
104.73 USD (5 518 pips)
Perdita lorda:
-46.88 USD (3 279 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.63%
Massimo carico di deposito:
30.49%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
32 (52.46%)
Short Trade:
29 (47.54%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-2.76 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.89 USD (4)
Crescita mensile:
3.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.64 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.07% (16.64 USD)
Per equità:
41.94% (665.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.28 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.88 USD
Massima perdita consecutiva: -12.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
