Rezki Handoyo

Octa Copy Trade

Rezki Handoyo
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
255
Negociações com lucro:
186 (72.94%)
Negociações com perda:
69 (27.06%)
Melhor negociação:
27.73 USD
Pior negociação:
-13.32 USD
Lucro bruto:
574.52 USD (24 746 pips)
Perda bruta:
-207.18 USD (14 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (18.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
98.63%
Depósito máximo carregado:
30.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.41
Negociações longas:
102 (40.00%)
Negociações curtas:
153 (60.00%)
Fator de lucro:
2.77
Valor esperado:
1.44 USD
Lucro médio:
3.09 USD
Perda média:
-3.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.39 USD (3)
Crescimento mensal:
6.24%
Previsão anual:
75.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
27.39 USD (1.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.75% (27.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.94% (665.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 255
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 367
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.73 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +18.88 USD
Máxima perda consecutiva: -14.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
