- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
255
Negociações com lucro:
186 (72.94%)
Negociações com perda:
69 (27.06%)
Melhor negociação:
27.73 USD
Pior negociação:
-13.32 USD
Lucro bruto:
574.52 USD (24 746 pips)
Perda bruta:
-207.18 USD (14 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (18.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
98.63%
Depósito máximo carregado:
30.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.41
Negociações longas:
102 (40.00%)
Negociações curtas:
153 (60.00%)
Fator de lucro:
2.77
Valor esperado:
1.44 USD
Lucro médio:
3.09 USD
Perda média:
-3.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.39 USD (3)
Crescimento mensal:
6.24%
Previsão anual:
75.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
27.39 USD (1.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.75% (27.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.94% (665.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|255
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|367
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|11K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
