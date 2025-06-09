SeñalesSecciones
Rezki Handoyo

Octa Copy Trade

Rezki Handoyo
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 27%
OctaFX-Real2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
255
Transacciones Rentables:
186 (72.94%)
Transacciones Irrentables:
69 (27.06%)
Mejor transacción:
27.73 USD
Peor transacción:
-13.32 USD
Beneficio Bruto:
574.52 USD (24 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-207.18 USD (14 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (18.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
98.63%
Carga máxima del depósito:
30.49%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.41
Transacciones Largas:
102 (40.00%)
Transacciones Cortas:
153 (60.00%)
Factor de Beneficio:
2.77
Beneficio Esperado:
1.44 USD
Beneficio medio:
3.09 USD
Pérdidas medias:
-3.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.39 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.24%
Pronóstico anual:
75.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
27.39 USD (1.58%)
Reducción relativa:
De balance:
1.75% (27.39 USD)
De fondos:
41.94% (665.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP 255
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP 367
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.73 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +18.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.25 16:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.03 00:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 20:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.08 16:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.26 12:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 12:14
Share of trading days is too low
2025.08.25 12:14
Share of days for 80% of trades is too low
