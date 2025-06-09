- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
255
Transacciones Rentables:
186 (72.94%)
Transacciones Irrentables:
69 (27.06%)
Mejor transacción:
27.73 USD
Peor transacción:
-13.32 USD
Beneficio Bruto:
574.52 USD (24 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-207.18 USD (14 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (18.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
98.63%
Carga máxima del depósito:
30.49%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.41
Transacciones Largas:
102 (40.00%)
Transacciones Cortas:
153 (60.00%)
Factor de Beneficio:
2.77
Beneficio Esperado:
1.44 USD
Beneficio medio:
3.09 USD
Pérdidas medias:
-3.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.39 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.24%
Pronóstico anual:
75.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
27.39 USD (1.58%)
Reducción relativa:
De balance:
1.75% (27.39 USD)
De fondos:
41.94% (665.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURGBP
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURGBP
|367
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURGBP
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.73 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +18.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
27%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
18
100%
255
72%
99%
2.77
1.44
USD
USD
42%
1:500