- 자본
- 축소
트레이드:
270
이익 거래:
199 (73.70%)
손실 거래:
71 (26.30%)
최고의 거래:
27.73 USD
최악의 거래:
-23.77 USD
총 수익:
593.56 USD (26 151 pips)
총 손실:
-231.14 USD (14 605 pips)
연속 최대 이익:
12 (17.69 USD)
연속 최대 이익:
43.25 USD (6)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
98.63%
최대 입금량:
30.49%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
13.23
롱(주식매수):
103 (38.15%)
숏(주식차입매도):
167 (61.85%)
수익 요인:
2.57
기대수익:
1.34 USD
평균 이익:
2.98 USD
평균 손실:
-3.26 USD
연속 최대 손실:
4 (-14.92 USD)
연속 최대 손실:
-27.39 USD (3)
월별 성장률:
4.48%
연간 예측:
54.32%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
27.39 USD (1.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.75% (27.39 USD)
자본금별:
41.94% (665.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|270
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|362
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.73 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +17.69 USD
연속 최대 손실: -14.92 USD
