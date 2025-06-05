- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 701
利益トレード:
1 392 (81.83%)
損失トレード:
309 (18.17%)
ベストトレード:
204.28 USD
最悪のトレード:
-62.99 USD
総利益:
4 973.48 USD (358 023 pips)
総損失:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
最大連続の勝ち:
31 (44.74 USD)
最大連続利益:
224.86 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
10.82
長いトレード:
934 (54.91%)
短いトレード:
767 (45.09%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
1.63 USD
平均利益:
3.57 USD
平均損失:
-7.10 USD
最大連続の負け:
6 (-256.91 USD)
最大連続損失:
-256.91 USD (6)
月間成長:
2.53%
年間予想:
29.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
256.91 USD (2.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.34% (256.91 USD)
エクイティによる:
41.69% (4 248.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|555
|EURJPY-VIP
|385
|GBPNZD-VIP
|314
|AUDCAD-VIP
|126
|AUDUSD-VIP
|94
|EURUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|66
|AUDNZD-VIP
|58
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|403
|EURJPY-VIP
|252
|GBPNZD-VIP
|608
|AUDCAD-VIP
|244
|AUDUSD-VIP
|439
|EURUSD-VIP
|374
|AUDCHF-VIP
|216
|AUDNZD-VIP
|137
|EURCHF-VIP
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|5K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +204.28 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +44.74 USD
最大連続損失: -256.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
