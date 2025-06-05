シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323
Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M_2M VT323

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 701
利益トレード:
1 392 (81.83%)
損失トレード:
309 (18.17%)
ベストトレード:
204.28 USD
最悪のトレード:
-62.99 USD
総利益:
4 973.48 USD (358 023 pips)
総損失:
-2 193.53 USD (220 549 pips)
最大連続の勝ち:
31 (44.74 USD)
最大連続利益:
224.86 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
10.82
長いトレード:
934 (54.91%)
短いトレード:
767 (45.09%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
1.63 USD
平均利益:
3.57 USD
平均損失:
-7.10 USD
最大連続の負け:
6 (-256.91 USD)
最大連続損失:
-256.91 USD (6)
月間成長:
2.53%
年間予想:
29.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
256.91 USD (2.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.34% (256.91 USD)
エクイティによる:
41.69% (4 248.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 555
EURJPY-VIP 385
GBPNZD-VIP 314
AUDCAD-VIP 126
AUDUSD-VIP 94
EURUSD-VIP 83
AUDCHF-VIP 66
AUDNZD-VIP 58
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 403
EURJPY-VIP 252
GBPNZD-VIP 608
AUDCAD-VIP 244
AUDUSD-VIP 439
EURUSD-VIP 374
AUDCHF-VIP 216
AUDNZD-VIP 137
EURCHF-VIP 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 5K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +204.28 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +44.74 USD
最大連続損失: -256.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
